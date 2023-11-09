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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:44

رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا

رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا
واعتبر السيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع جمعية الأعمال الإيرانية الطاجيكية مساء الاربعاء ، سجل العلاقات التاريخية والحضارية والثقافية والارتباط العميق وغير القابل للكسر لعقائد البلدين بانه يمهد الارضية لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية وأشار إلى رغبة كبار المسؤولين في إيران وطاجيكستان في توسيع العلاقات خاصة في القطاعين التجاري والاقتصادي وأكد على ضرورة توظيف القدرات المتبادلة الجيدة جداً في هذا المجال.

وأشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطب، رغم التهديد بالعقوبات، وأكد الاستعداد لنقل وتبادل هذه الخبرات والتقدم مع دولة طاجيكستان. .

واعتبر السيد رئيسي ان تبادل الطاقات والخبرات بين إيران وطاجيكستان يخدم مصالح شعبي الجانبين ويخدم البلدين ، وقال: بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، فإن كلا البلدين عضوان في منظمة شنغهاي للتعاون وان البنية التحتية الاقتصادية لقارة اسيا تعتبر أرضاً مناسبة جداً للنمو الاقتصادي، وبامكانها ان ان تسهم في ربط بلدين.

وأشار الرئيس الايراني إلى أهمية دور التجار ورجال الأعمال في البلدين في تفعيل اتفاقيات وتفاهمات طهران ودوشنبه في القطاع التجاري والاقتصادي، وشدد على ضرورة التعرف الكامل بقدرات وإنتاج إيران وطاجيكستان في هذا المجال والاستفادة من قدرات المكاتب التجارية في البلدين، وقال: إن من مظاهر التعرف على قدرات وإمكانات بعضنا البعض، إقامة معرض لمنتجات البلدين، وهو ما يحظى بالترحيب والتأكيد من قبلنا .

كما اعتبر آية الله رئيسي أن النجاح في تطوير التفاعلات التجارية والاقتصادية يتطلب تسهيل أنشطة التجار ورجال الاعمال ، وتسهيل قوانين وأنظمة الجمارك والترانزيت ، وحل القضايا والمشاكل التي تواجه التبادلات النقدية والمصرفية، وقال: إنه لا يهم إذا كان الآخرون لا يحبون تطوير العلاقات بين إيران وطاجيكستان، المهم بالنسبة لنا مصالح البلدين والشعبين ، ونحن نعتبر تقدم طاجيكستان بمثابة تقدمنا ​​وأمن هذا البلد هو أمن إيران. ومن المؤكد أننا لن نتخلى عن أي تعاون لتحقيق هذه الأهداف.

و همچنین ظلم تاریخی به ملت ایران را جلوه‌ای از خواست آمریکایی‌ها و هم‌پیمانان او برای ملت‌های منطقه دانست و تصریح کرد: ما با توکل به خدا و اتکا به ظرفیت‌ها و اراده پولادین ملت‌های‌مان اجازه نخواهیم داد خدشه‌ای در استقلال و پیشرفت‌هایمان ایجاد شود.

وفي إشارة إلى سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية الرامية إلى منع استقلال وتقدم الدول الأخرى، قال الرئيس الايراني إن الأحداث المريرة والمؤسفة التي تشهدها غزة ومقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء في هذه المنطقة، فضلا عن الظلم التاريخي بحق الشعب الإيراني، هو مظهر من مظاهر مطالب الأمريكان وحلفائهم لشعوب المنطقة وقال: لن نسمح بأن يمس استقلالنا وتقدمنا ​​بالتوكل على الله والاعتماد على قدرات شعوبنا وإرادتها الصلبه .
رقم : 1094392
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