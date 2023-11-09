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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:45

رئيسي: برلمانا إيران وطاجيكستان يلعبان دورا مهما في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

رئيسي: برلمانا إيران وطاجيكستان يلعبان دورا مهما في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية
واستقبل الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي مساء الأربعاء، في الجزء الأخير من برنامج سفره إلى طاجيكستان، رئيس مجلس النواب في هذا البلد "محمد طاهر ذاكر زاده"، وإشار إلى عزم وتصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطاجيكستان على تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا على زيادة الجهود من أجل تفعيل مختلف القدرات المتاحة في البلدين، من أجل تحسين مستوى التعاون اكثر فاكثر .

وذكر رئيسي كذلك أن الصناعة والتعدين والزراعة والنفط والغاز والمياه والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية وبناء الطرق هي مجالات مناسبة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وأضاف ان إيران وطاجيكستان أيضًا وبسبب تمتعهما بقواسم ثقافية وتاريخية مشتركة ، يمكنهما من خلال تعزيز التعاون في مجال الثقافة وخاصة الحفاظ على اللغة الفارسية أن يلعبا دورًا فعالًا في نقل هذا الرأس المال الثمين إلى الأجيال القادمة

وأشار الرئيس الايراني إلى الجهود والمساعدة لتسوية الوضع في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد فضلا عن تعزيز الموارد المائية للبلدين في سد دوستي، باعتبارها من المجالات الأخرى للتعاون بين إيران وطاجيكستان وشدد على أهمية دور برلماني البلدين في تنفيذ الاتفاقيات وأكد على التفاهمات الثنائية المبرمة .

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب الطاجيكستاني، عن تقديره للنهج الإيجابي والبناء للحكومة الايرانية في إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الجيران، واعتبر زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بانه مفيد وفعال من أجل تأمين مصالح البلدين .

كما أشار محمد طاهر ذاكر زاده إلى عضوية إيران وطاجيكستان في المنظمات الإقليمية بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون، وأكد ضرورة استغلال هذه الفرصة من أجل التنمية الاقتصادية والتقدم في البلدين.
رقم : 1094393
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