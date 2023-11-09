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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:05

حركة النجباء: لن نتوقف ولن نهادن ومن يفكر بالحلول السياسية فهو واهم

حركة النجباء: لن نتوقف ولن نهادن ومن يفكر بالحلول السياسية فهو واهم
وقال الشيخ الكعبي، في بيان تلقاه موقع قناة العالم:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ.

صَدَقَ اللهُ العليُّ العظيم"

"نقرأ هذه الآية بعمق القلب وراسخ الإيمان وندخل في فم الوحوش ولا يرمش لنا جفن وتهديداتكم لا قيمة لها، فنحن عشاق للشهادة على طريق الأحرار وكما قلنا ونكرر.. لن نتوقف لن نهادن لن نتراجع. كنا وما زلنا مقاومة إسلامية عراقية.

ومن يفكر أن الحلول السياسية يمكن أن تنفع فهو واهم وليفتح عينيه جيداً ويرى الإجرام الأمريكي الصهيوني في غزة وقتل الأطفال والمدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم والانتهاك الصارخ للإنسانية.

فلا حلول سياسية مع هكذا شيطان مجرم متغطرس، بل دواؤه الاجتثاث الكامل لينعم بلدنا بسلام ونتخلص من المؤامرات والفتن والله ولي المؤمنين.

9/11/2023
رقم : 1094418
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