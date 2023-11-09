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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:07

أمير عبداللهيان: وقت استمرار جرائم "تل أبيب" ينفد.. وطهران ترفض بيان الـ"G7"

أمير عبداللهيان: وقت استمرار جرائم "تل أبيب" ينفد.. وطهران ترفض بيان الـ"G7"
وقال أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنّ الفائدة الوحيدة لنتنياهو كانت في زعزعة أسس الكيان الإسرائيلي أكثر، وإظهار وجهه الإجرامي العنيف والعدواني، مؤكّداً أنّه "من دون شك، المستقبل لفلسطين".


بدورها، شدّدت وزارة الخارجية الإيرانية على رفض طهران ما ورد في بيان مجموعة دول السبع بشأن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، مؤكّدةً أنّ مساعي إيران منذ بداية الحرب في غزة، تصب في إطار وقف العدوان الصهيوني وحماية الأبرياء العزل.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانٍ لها: "نتوقع من مجموعة دول السبع العمل بمسؤولياتها وإدانة الانتهاكات الصهيونية للمقررات الدولية".

كذلك، علّقت الخارجية الإيرانية على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، ووزراء خارجية ودفاع اليابان وبريطانيا، معلنةً رفضها الشديد ما جاء في هذه البيانات.

وأكّدت أنّ طهران تؤكّد "ألّا مكان للأسلحة النووية في سياساتها وبرنامجها النووي سلمي وأثبتت ذلك مراراً".

وتابعت أنّ التجارب التاريخية عكست أنّ الوجود العسكري لدول غير إقليمية في غرب آسيا، هو من يتسبب في زعزعة الأمن.

وطلب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من إيران "الامتناع عن تقديم الدعم لحركة حماس وحزب الله اللبناني"، وشددوا على منع إيران من تطوير ملفها النووي.
رقم : 1094420
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