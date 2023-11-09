وزير الخارجية: وقت استمرار جرائم "تل أبيب" ينفد

ؤوقال أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الفائدة الوحيدة لنتنياهو كانت في زعزعة أسس الكيان الإسرائيلي أكثر، وإظهار وجهه الإجرامي العنيف والعدواني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "من دون شك، المستقبل لفلسطين".