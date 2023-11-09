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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:00

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: حان الوقت لفرض عقوبات على 'إسرائيل'

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: حان الوقت لفرض عقوبات على
وقالت دي سوتر لصحيفة نيوسبلاد "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني… من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار".

وذكرت دي سوتر أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع الكيان الاسرائيلي فورا، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأضافت أيضا أنه يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت في الوقت نفسه إنه يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في عمليات القصف مع "قطع تدفق الأموال إلى حماس".
رقم : 1094444
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