الأعمال الهمجية للكيان الصهيوني في غزة ليس لها أدنى قيمة عسكرية

وقال اللواء رحيم موسوي، خلال مراسم تدشين مشروع بناء 744 شقة سكنية للقوات البرية للجيش في سقز وبانه وعدة مدن أخرى في البلاد في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى : 7 تشرين الاول/ اكتوبر وعملية طوفان الأقصى كانت نقطة تحول في النضال من أجل تحرير فلسطين وستسرع في زوال الكيان الصهيوني المشؤوم وقاتل الاطفال .



وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية التي قال فيها بأن هزيمة الكيان الصهيوني في 7 تشرين الاول/ اكتوبر لا يمكن جبرانها، وأضاف: إن هذه الأعمال الهمجية التي تجري في قطاع غزة هذه الأيام ليس لها أدنى قيمة عسكرية. إن القصف الجوي على أشخاص عزل وأبرياء ومدنيين في المنازل والمدارس والأماكن العامة والمستشفيات، لاتساوي ذرة من عمل أولئك الرجال العظماء الذين سحقوا الحواجز الاستخبارية والعسكرية لهذا الكيان المشؤوم. وهذه الهزيمة لايمكن جبرانها او تعويضها.



وتابع القائد العام للجيش: إن هذه الجرائم الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة أظهرت مرة أخرى حقيقة أمريكا وادعاءات الشيطان الأكبر الحقوقية، وأثارت مرة أخرى قضية فلسطين باعتبارها قضية الإسلام الأولى وحتى العالم.