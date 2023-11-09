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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:58

السوداني يؤكد لترودو موقف العراق الراسخ من القضية الفلسطينية

السوداني يؤكد لترودو موقف العراق الراسخ من القضية الفلسطينية
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له امس الاربعاء أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها".

واكد، خلال الاتصال، بحسب البيان، موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء، وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة؛ لحماية القانون الدولي الذي خرقته سلطات الاحتلال، ولم تلتزم بالشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هدنة إنسانية في قطاع غزة، يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق؛ لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.
رقم : 1094454
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