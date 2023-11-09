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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:26

"يديعوت أحرونوت": 6 أسباب تمنع إسرائيل من الموافقة على هدنة إنسانية بغزة

"يديعوت أحرونوت": 6 أسباب تمنع إسرائيل من الموافقة على هدنة إنسانية بغزة
وجاء في تقرير الصحيفة: أن إسرائيل تعتبر وقف إطلاق النار الآن بشكل مؤقت سيمنح حماس الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها والنزول مجددا للأنفاق وإصلاح بعضها وإعادة الاتصالات بين قياداتها ونقل إمدادات للأنفاق التي لم تستهدف وتزويد من بداخلها بالأسلحة وغيرها.

كما تعتبر إسرائيل أن الهدنة ستكون فرصة لحماس لتذخير صواريخها وتجهيزها، ستستغلها حماس لنقل الأسرى بما يعطل الصورة الاستخباراتية الإسرائيلية.

وتضيف الصحيفة أن حركة حماس ستسعى ربما لخطف جنود كما جرى في حرب 2014 بعد استغلال الهدنة في رفح وأسر هدار غولدن.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد توافق على هدنة من 5 إلى 6 ساعات فقط بما يسمح بتحسين الواقع الإنساني للنازحين جنوب القطاع وهذا ما سيلبي تطلعات العالم الذي يضغط تجاه هذه الهدنة.
رقم : 1094486
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