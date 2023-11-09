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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:56

الرئيس الإيراني یلتقي نظيره الأذربيجاني في طشقند

الرئيس الإيراني یلتقي نظيره الأذربيجاني في طشقند
ووصل اية الله رئيسي صباح اليوم الخميس إلى اوزبكستان للمشاركة في القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

وانطلقت قمة لمنظمة التعاون الاقتصادي (أيكو) الاقليمية في طشقند اليوم بحضور الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي.

وكان في استقبال الرئيس الايراني في مطار طشقند رئيس وزراء أوزبكستان ومسؤولين آخرين.

والتقى آية الله رئيسي، في وقت سابق من اليوم نظيره الاوزبكي شوكت ميرضیایف وأعرب عن ارتياحه لعملیة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والنقل والقضايا النقدية والمصرفية.

وشدد على ضرورة وضع الأهداف ومحاولة تحسين مستوى التعاون في المجالات المذكورة.
رقم : 1094489
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