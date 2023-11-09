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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:41

أمير قطر يصل الإمارات في زيارة رسمية

أمير قطر يصل الإمارات في زيارة رسمية
وبحسب الديوان الأميري القطري: " غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن، اليوم متوجهاً "بحفظ الله ورعايته" إلى مدينة أبو ظبي وذلك في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف الديوان الأميري أن أمير البلاد "يرأس وفدا رسميا خلال الزيارة يضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني".

وتأتي زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني قبيل القمة العربية الطارئة المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض 11 نوفمبر الجاري، بشأن التطورات التي يشهدها قطاع غزة.

وأشار بيان الديوان، إلى أنه كان في مقدمة مستقبلي الأمير تميم والوفد المرافق بمطار الرئاسة الدولي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

كما حضر مراسم الاستقبال وفد إماراتي رفيع المستوى يضم نائب رئيس دولة الإمارات، ونائب حاكم إمارة أبو ظبي، وسلطان سالمين المنصوري السفير القطري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
رقم : 1094502
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