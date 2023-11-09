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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:43

استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي

استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي
وقالت مصادر مقربة من المقاومة الإسلامية العراقية في حديث لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "قوات المقاومة قصفت للمرة الثانية على التوالي مساء اليوم قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار".

واضافت المصادر أن "5 صواريخ دكت القوات الأمريكية المحتلة في قاعدة عين الأسد".

من جانبه أفاد مصدر أمني عراقي بأن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات التحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وشهدت قاعدة عين الأسد، خلال الأسبوعين الماضيين، هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ، مستهدفة القوات الأميركية التي تتواجد فيها، إسناداً لمعركة طوفان الأقصى.
رقم : 1094503
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