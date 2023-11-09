استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي

العراق (إسلام تايمز) - استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الخميس، مرتين قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الأمريكي بمحافظة الأنبار غرب العراق.