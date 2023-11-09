سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى

وقال أبو حمزة في تسجيل مصور تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، "نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى ونقف كتفا بكتف مع كتائب القسام"، مضيفاً "شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق".
وأشار بالقول "مقاومونا يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في محاور القتال كافة"، مؤكداً أن "المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة".
أبو حمزة لجيش العدو "سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا، ونطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة بألف خير، وأن العدو الذي يحاول التقدم يتجرع الألم والرعب في دباباته التي أصبحت توابيته".
وتابع "نعلن استعدادنا عن الإفراج عن سيدة وفتى من أسرى العدو لأسباب إنسانية ولعدم قدرتنا على علاجهم بسبب نقص الدواء"، لافتاً إلى أنه "نواجه حرباً كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه".
وأضاف الناطق العسكري لسرايا القدس "نعلن استعدادانا الإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية، و نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".