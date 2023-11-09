سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى

فلسطين (إسلام تايمز) - أكد الناطق العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، أبو حمزة، مساء الخميس، أن مقاتليهم جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.