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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:26

كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة

كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
وقال الولائي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي ورصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "لا ايقاف لعمليات المقاومة الاسلامية في العراق الا بايقاف الاعتداءات الصهيونية على غزة".

وأضاف "ولا هدنة للاحتلال الامريكي في العراق الا بهدنة حقيقية وملزمة للعدو على اهلنا في غز،  ولا خروج آمن للاحتلال من العراق إلا بدخول آمن ومستمر لقوافل المساعدات الإنسانية والدوائية الى غزة، هكذا تؤكد المقاومة الاسلامية في العراق موقفها الراسخ بالوقوف الى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها".

ولفت إلى أن "عمليات المقاومة الإسلامية في العراق نابعة من شعورٍ عالٍ بالمسؤولية وتضامن حقيقي مع المقاومة الفلسطينية وما يعانيه اهلنا الصابرين في غزة ان ارتباط هذه العمليات مع استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب هو معادلة ردع ثبتتها سواعد المقاومين واحكمت بها الخناق على الاحتلال والصهاينة".
رقم : 1094513
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