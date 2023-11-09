كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة

العراق (إسلام تايمز) - أكد الأمين العام لـ "كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، مساء الخميس، أن المقاومة الإسلامية في العراق لن توقف عمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية المحتلة، مشيراً إلى أن إيقاف هذه العمليات مرهون بوقف العمليات الصهيونية على قطاع غزة.