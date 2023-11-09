مستجدات طوفان الأقصى

وأوضح مصدر أنّ القصف الأوّل جرى عبر ضربة صاروخية، أمّا القصف الثاني فتمّ عبر مسيّرة هجومية.



والتحاماً مع معركة "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق، وأحياناً ضمن عدّة عمليات في اليوم الواحد.



وأعلنت المقاومة العراقية يوم أمس أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرات مسيّرة، في 3 عمليات متفرقة. كما قصفت القاعدة الأميركية، في الشدادي جنوبي الحسكة، بالطائرات المسيّرة أيضاً، ضمن عمليتين متفرقتين.



إضافة إلى ذلك، ذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور بضربات صاروخية.



وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، على أن "لا حلول سياسية" مع الاحتلال الأميركي في العراق، وأنّ "تهديداته لا تنفع"، مجدداً تأكيده أنّ المقاومة الإسلامية العراقية "لن تتوقّف أو تهادن أو تتراجع".



وأشارت "بوليتيكو" إلى ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال نهاية الأسبوع الماضي من 30 إلى 38.



وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمته يوم الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنّ قرار المقاومة الإسلامية في العراق بمهاجمة قواعد الاحتلال الأميركية في العراق وسوريا هو "قرار حكيم وشجاع".



وعلى صعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني من الناحية الإنسانية، قرّر مجلس الوزراء العراقي، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، التبرع بكمية 10 ملايين لتر من الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزّة، التي تعاني من أزمة بسبب الحصار الإسرائيلي.



وفي السياق أعلن الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، في كلمة له بالصوت والصورة، اليوم الخميس، "إخلاء مسؤولية المقاومة تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".



وقال أبو حمزة إنّ "شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق"، مشيراً إلى أنّ "مقاومينا يصدّون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال".



وإذ أكّد أنّ "المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة"، أضاف أبو حمزة أنّ "المقاومة تواجه حرباً كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه".



وأعلن أبو حمزة استعداد المقاومة للإفراج عن الأسيرة حنا كاستير والأسير ياغيل يعقوب "لأسباب إنسانية وصحية".



وأكّد قائلاً: "نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى، ونقف كتفاً بكتف مع كتائب القسام".



وكان أبو عبيدة قد قال، أمس الأربعاء، إنّ الاحتلال عرقل، في الأيام الماضية، عملية الإفراج عن 12 أسيراً لدى المقاومة في غزّة، مشيراً إلى أنّ "تعنّته هذا يعرّض حياة الأسرى الأجانب وأسراه للخطر مع استمرار القصف".



وأضاف أبو عبيدة: "لدينا أسيرات في السجون، والاحتلال لديه أسيرات من نسائنا. لدينا أسرى مدنيون ومرضى وكبار في السن في سجون العدو، وله عندنا أسرى من الفئات ذاتها، ولدينا مقاتلون ومقاومون في سجون الاحتلال، وللعدو عندنا جنود مقاتلون أسرى".



وأكد أبو عبيدة أنّ ملف الأسرى لا يزال حاضراً، "والمسار الوحيد هو صفقة تبادل"، مجدداً استعداد المقاومة بأن تتم إمّا "بشكل كامل أو مجزّأ".



واليوم، أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على "هدن" يومية لمدة أربع ساعات في شمالي قطاع غزة.



وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن أول ممر مفتوح من نوعه لمدة بين 4 و5 ساعات يومياً، مكّن خلال الأيام الماضية آلاف الأشخاص من الوصول إلى المناطق الجنوبية.



وأضاف كيربي في إفادة صحافية أنّ المسار الثاني على طول الطريق الساحلي "سيمكّن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أمناً في الجنوب".



وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية لمدة أربع ساعات التي بدأت "إسرائيل" في تنفيذها في شمالي غزة "قد تسمح بمرور آمن للأسرى"، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الهدنة قبل ثلاث ساعات.