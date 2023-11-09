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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:16

ايران مستعدة لإرسال طواقم طبية إلى غزة

ايران مستعدة لإرسال طواقم طبية إلى غزة
وخلال الاجتماع الوزاري للصحة للدول الـ 22 الأعضاء في مكتب شرق المتوسط ​​لمنظمة الصحة العالمية، والذي عقد على شكل ندوة عبر الإنترنت حول تصاعد حدة المواجهة بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، قال عين اللهي: اننا إذ ندين أعمال الكيان الصهيوني، وخاصة قصف المستشفيات وقتل المرضى والجرحى الذين يرقدون في المستشفيات والعزل في المراكز الطبية، نطالب بتشكيل منظمة أطباء بلا حدود للدول الإسلامية لتقديم الإغاثة والتركيز على معالجة جرحى وضحايا الحرب غير المتكافئة الأخيرة في غزة.

واضاف: بحسب المعلومات الواردة فإن الوقود والمعدات الطبية في مستشفيات غزة غير كافية، ولا يوجد ما يكفي من مياه الشرب والغذاء للمرضى والحوامل والمرضعات.

ودعا عين الله وزراء الصحة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى إرسال طواقم طبية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة وأكد: أن الكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة تعيش في أصعب الظروف وبأقل التسهيلات يبذلون قصارى جهدهم للحد من معاناة اهل غزة.

يجب علينا، وزراء الصحة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمساعدة اهل غزة المظلومين، حتى نتمكن من منع الإبادة الجماعية والمجزرة ضد الأبرياء في غزة وفلسطين.

وذكر أن النظام الصحي في جمهورية إيران الإسلامية يشعر بواجب حماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للناس في كل مكان في العالم، وشدد على الواجبات المتأصلة والمهمة الإنسانية للبلدان الأخرى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وقال: جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لإرسال كوادر الرعاية الصحية والطبية على الفور للتعامل مع الوضع الصحي والرعاية الصحية في غزة، ونطلب أيضًا من الدول الأعضاء في مكتب إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تسريع إيصال المساعدات والمعونات إلى غزة و المتابعة الجدية لفتح طريق دائم وموثوق لإرسال كوادر الإغاثة والمساعدات؛ لأن كل يوم تأخير في هذه العملية يرتبط بموت المئات من النساء والأطفال المظلومين في هذه المنطقة.

وثمن وزير الصحة الايراني تعاون وزارة الصحة المصرية، وقال: بناءً على القوائم الواردة، وخاصة قائمة وزارة الصحة المصرية، أرسلت وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعدات ومعدات طبية وغيرها من المواد المطلوبة لمصر عبر جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وإذا طُلِب منها فهي مستعدة لإرسال كوادر صحية وأيضا مواد صحية وطبية إلى غزة.

كما دعا عين اللهي الدول الأعضاء في مكتب إقليم شرق المتوسط ​​إلى إصدار بيان مشترك يدين جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته للقوانين الدولية، وتشكيل منظمة أطباء بلا حدود للدول الإسلامية للمساعدة والتركيز بشأن علاج الجرحى والمصابين في الحرب غير المتكافئة الأخيرة في غزة.
رقم : 1094522
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