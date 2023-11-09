ايران ستبني قريبا محطة جديدة للطاقة النووية..اين؟

واشار مهدي دوستي، محافظ هرمزغان اليوم الخميس، الى الزيارة الثانية المرتقبة لرئيس الجمهورية لهذه المحافظة في اطار الجولة الثانية من زياراته لمحافظات البلاد ، وقال: سيرعى رئيس الجمهوريبة خلال الزيارة مراسم وضع حجر الاساس لمحطة سيريك للطاقة النووية.



واوضح بانه سيتم خلال الزيارة تدشين نحو 200 مدرسة، و8 آلاف هكتار من مزارع الجمبري، و6 آلاف طن طاقات جديدة للأسماك في الأقفاص، ووحدة صناعة الزفت في الفراغ، والبدء في انشاء وحدة أمونيا، وتحسين شبكة خطوط الكهرباء، وبدء بناء مدن جديدة مثل الخليج الفارسي، وافتتاح وبناء شبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه إلى 150 قرية.



وصرح محافظ هرمزكان أن زراعة 6.5 مليون شجرة وتشغيل 40 منشأة لمستجمعات المياه وتدشين أكثر من 500 كيلومتر من الطرق وافتتاح مستشفيين للأطفال في بندر عباس وبستك، هي أيضا من بين المشاريع التي سيتم تدشينها خلال زيارة رئيس الجمهورية.