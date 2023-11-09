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الخميس 9 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:25

رئيسي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف اطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

رئيسي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف اطلاق النار ورفع الحصار عن غزة
وخلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الخميس، على هامش اجتماع القمة السادس عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في العاصمة الاوزبكية طشقند، وصف رئيسي العلاقات الإيرانية التركية بأنها آخذة في الاتساع، وأكد على توفير الأرضية لمزيد من تطوير العلاقات، خاصة في القطاع التجاري والاقتصادي، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

واعتبر قطاع النفط والغاز أحد مجالات التعاون المفضلة بين البلدين، وأشار إلى القدرات الجيدة للغاية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يتخذ البلدان خطوات أكثر فعالية في هذا المجال في المرحلة الحالية.

وفي جانب آخر من هذا اللقاء، اعتبر الرئيس الايراني قضية فلسطين والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في غزة بانها الهاجس الاهم اليوم للبلدين، بل للعالم الإسلامي والإنسانية أيضا، واعرب عن تقديره لمواقف الرئيس التركي تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، وقال: نحن نعتقد بانه في الظروف الحالية ، وبعيداً عن إعلان المواقف، يجب اتخاذ خطوات عملية لوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وتقديم المساعدات لاهل غزة المظلومين.

كما أكد الرئيسان الايراني والتركي، بعد مفاوضات مفصلة حول القضية الفلسطينية، ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفعالة في قمة الدول الإسلامية في الرياض، وقالا انه يجب وقف القصف على غزة فورا ورفع الحصار عنها.
رقم : 1094525
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