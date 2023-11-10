وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال معزّزة بعدة آليات اقتحمت بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أعلنت مصادر طبية ومحلية، الليلة الماضية، استشهاد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت مساء الخميس.



استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك



شهيد واصابات باقتحام الاحتلال بلدتي 'بيتا' و'فوريك' بنابلس



الشهيد ليث محمد باكير نصاصرة



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.



وبارتقاء الشاب نصاصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 19 شهيدا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 182 شهيدا.