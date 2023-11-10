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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:01

العراق: المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الامريكيتان

العراق: المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الامريكيتان
وذكرت مصادر اخبارية معنية أنّ القصف الأوّل جرى عبر ضربة صاروخية، أمّا القصف الثاني فتمّ عبر مسيّرة هجومية.

بالتزامن، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهدينا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "حرير" بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

والتحاماً مع معركة "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قوات الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق، وأحياناً ضمن عدّة عمليات في اليوم الواحد.

وفي هذا السياق، شدّد الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، على أن "لا حلول سياسية" مع الاحتلال الأميركي في العراق، وأنّ "تهديداته لا تنفع"، مجدداً تأكيده أنّ المقاومة الإسلامية العراقية "لن تتوقّف أو تهادن أو تتراجع".

وأشارت "بوليتيكو" إلى ارتفاع عدد الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال نهاية الأسبوع الماضي من 30 إلى 38.

وأكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمته يوم الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنّ قرار المقاومة الإسلامية في العراق بمهاجمة قواعد الاحتلال الأميركية في العراق وسوريا هو "قرار حكيم وشجاع".

وعلى صعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني من الناحية الإنسانية، قرّر مجلس الوزراء العراقي، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، التبرع بكمية 10 ملايين لتر من الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزّة، التي تعاني من أزمة بسبب الحصار الإسرائيلي.
رقم : 1094573
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