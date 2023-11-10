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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:02

أمير عبد اللهيان: أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب

أمير عبد اللهيان: أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب
وفي التفاصيل، جري اليوم اتصال هاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا وتبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة.

وأوضح أمير عبد اللهيان قائلا: "بسبب تزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب".

هذا وأعلن جيش الاحتلال مساء الخميس، تصعيد هجماته ودعم التقدم البري لقواته داخل قطاع غزة، وفي هذه اللحظات تسمع دوي اشتباكات ضارية مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية على عدة محاور بغزة.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث شن كيان الاحتلال حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
رقم : 1094574
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