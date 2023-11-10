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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:05

مجلس الأمن يبحث اليوم الجمعة الهجمات الصهيونية على مستشفيات غزة

مجلس الأمن يبحث اليوم الجمعة الهجمات الصهيونية على مستشفيات غزة
وأكد مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم غد الجمعة 10 نوفمبر لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الصهيوني.

وبحسب جدول أعمال المجلس، سيعقد الاجتماع حول موضوع "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية" في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الصهيوني في قطاع غزة.

ومن جانبه، أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الصهيوني.

ويستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل جيش الاحتلال قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المستمر إلى ما يزيد عن 10812 شخصا بينهم أكثر من 4412 طفلا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.
رقم : 1094576
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