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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:11

قوات الاحتلال تقصف مشفيي الرنتيسي والشفاء ومحيط الإندونيسي

قوات الاحتلال تقصف مشفيي الرنتيسي والشفاء ومحيط الإندونيسي
وافاد المركز الفلسطيني للإعلام، ان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أكد أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت -قبيل منتصف الليل- مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى، حيث أطلق مدير المستشفى نداء لإنقاذ الأطفال بالمشفى.

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، قصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بعنف، ما تسبب بحالة رعب وهلع دفع بعشرات المواطنين للتدافع باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.

وأظهر مقطع فيديو سقوط القذائف بجانب المستشفى بينما الناس يهرعون للاحتماء به، كما ظهر مواطنون مدنيون يفرون هربا من القذائف والنيران التي تسقط على بعد أمتار قليلة جدا منهم.

وتكدس مئات المدنيين في ممرات المستشفى للاحتماء به من القصف الذي أجبرهم على الفرار من الخيام التي يعيشون بها في حرم المستشفى.

وقال الدكتور أشرف القدرة مدير المستشفيات بقطاع غزة إن نحو 20 ألف فلسطيني لجأوا للمستشفى الإندونيسي بحثا عن الأمان وهربا من القصف الإسرائيلي.

والخميس أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، خروج مستشفيات الطب النفسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال عن الخدمة، في الساعات الماضية؛ ما أدى إلى إلحاق الضرر المباشر بمئات آلاف المواطنين وبينهم عشرات آلاف الأطفال.

وأضاف أن 18 مستشفى و46 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة؛ وإن أكثر من 3000 طفل سيحرمون من الخدمات العلاجية للأورام وغسيل كلى فقط، وإضافة إلى أن الاحتلال في هذه الأثناء يستهدف محيط المستشفى الاندونيسي بأحزمة نارية متواصلة بشكل عنيف جداً.
رقم : 1094582
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