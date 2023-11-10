العدو الصهيوني يواصل استهداف المستشفيات في غزة

وأفادت مصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.



وقصفت قوات الاحتلال الصهيوني، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مستشفيين وقصفت محيط ثالث، ضمن حربها المستمرة التي تستبيح كل شيء بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية.



وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.



وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت -قبيل منتصف الليل- مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى، حيث أطلق مدير المستشفى نداء لإنقاذ الأطفال بالمشفى.



وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس، قصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بعنف، ما تسبب بحالة رعب وهلع دفع بعشرات المواطنين للتدافع باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.



وأظهر مقطع فيديو سقوط القذائف بجانب المستشفى بينما الناس يهرعون للاحتماء به، كما ظهر مواطنون مدنيون يفرون هربا من القذائف والنيران التي تسقط على بعد أمتار قليلة جدا منهم.



وتكدس مئات المدنيين في ممرات المستشفى للاحتماء به من القصف الذي أجبرهم على الفرار من الخيام التي يعيشون بها في حرم المستشفى.



وقال الدكتور أشرف القدرة مدير المستشفيات بقطاع غزة إن نحو 20 ألف فلسطيني لجأوا للمستشفى الإندونيسي بحثا عن الأمان وهربا من القصف الإسرائيلي.



والخميس أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، خروج مستشفيات الطب النفسي ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال عن الخدمة، في الساعات الماضية؛ ما أدى إلى إلحاق الضرر المباشر بمئات آلاف المواطنين وبينهم عشرات آلاف الأطفال.



وأضاف أن 18 مستشفى و46 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة؛ وإن أكثر من 3000 طفل سيحرمون من الخدمات العلاجية للأورام وغسيل كلى فقط، وإضافة إلى أن الاحتلال في هذه الأثناء يستهدف محيط المستشفى الاندونيسي بأحزمة نارية متواصلة بشكل عنيف جداً.



وفي وقت لاحق، استشهد مواطن وأصيب طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي. واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف استهدف شارع غزة القديم شمال القطاع.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية، في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.



كما استهدف طيران الاحتلال عدة مواقع في مدينة غزة ومحاورها الغربية ومنطقة تل الهوى.



كما شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.



وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.



وأصيب مسعف بجروح في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى العودة، ما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.



وفي سياق متصل، أفاد مدراء المستشفيات في غزة وشمال غزة، بأن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، مناشدين المجتمع الدولي بالعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث "كارثة كبرى".



وناشدت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشفاء والعودة والرنتيسي في قطاع غزة.



وقالت الكيلة في بيان إن استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة هو جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورا.



وأضافت: على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والعمل الفوري لوقف استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية.م

