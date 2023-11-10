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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:30

إعتقال 28 فلسطينيا من الخليل و 6 من مخيم الجلزون

إعتقال 28 فلسطينيا من الخليل و 6 من مخيم الجلزون
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن المصادر أعلاه، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، شمال الخليل، من مدخله الرئيس ومن بلدة بيت فجار المجاورة، واعتقلت عددا من المواطنين بعد أن فتشت منازلهم، عرف منهم: إبراهيم يوسف جوابرة، ورباح بلال فضيلات، ومحمد منير محمد مقبل، وناصر البدوي، وسليم جوابرة، ومحمد العداربة، وجميل جوابرة، وأحمد أبو شرار، وسائد البدوي، ومنتصر أبو شرار، ورائد أبو شمعة، ومعن البدوي، وفتحي البدوي، وبلال جوابرة، وكريم خميس، ووائل البدوي، ورامي هديب، ونزار عويضات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: أحمد شوقي أبو عرقوب، ومحمد أبو شيخة، وشاهر النمورة، ومحمد أحمد العتمي، وعمار قزاز، وأحمد الرجوب، ومن مخيم الفوار اعتقلت علاء محمود أبو هشهش.

وتخلل عمليات الاعتقال اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه منازل المواطنين، ما ادى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مخيم الجلزون، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيينمن المخيم المذكور الواقع ، شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زيدان عدنان الحطاب، ومحمد صافي، ومحمد خالد حماد وشقيقه حسن، وعمر الغليظ ونجله آدم، عقب مداهمة منازلهم في المخيم وتفتيشها.
رقم : 1094588
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