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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:06

"هيومن رايتس ووتش" تنفي مزاعم "إسرائيل" بشأن وجود مقر حماس تحت مستشفى الشفاء

"هيومن رايتس ووتش" تنفي مزاعم "إسرائيل" بشأن وجود مقر حماس تحت مستشفى الشفاء
وقالت المنظمة: "على زعماء العالم حّث إسرائيل على حماية المدنيين والتحرك بشكل عاجل لمنع وقوع المزيد من الفظائع الجماعية"، مؤكدة أنّ "كل أطراف النزاع ملزمون باتخاذ الاحتياطات في جميع الأوقات لحماية المدنيين".

وأضافت: "لم نجد ما يؤكد مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن مقر قيادة حركة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء".

وخلال ساعات الفجر الأولى، أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة طفل في قصف للاحتلال استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء غرب غزة.


واستهدف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في جباليا، ومحيط مستشفى العودة في تل الزعتر، شمال قطاع غزة، والرنتيسي والنصر والعيون غرب غزة.


كذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ "قصفاً عنيفاً طال منطقة تل الهوى، حيث يقع مستشفى القدس الذي توجد فيه طواقمنا والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح".

وفي هذا السياق، أكّد الإعلام الحكومي في غزة أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن شجع الاحتلال على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر عبر الدعم والصمت على الجرائم المتواصلة".

وقال مدير جمعية العودة الصحية في غزة رأفت المجدلاوي للميادين إنّ "جرائم الاحتلال مستمرة باتجاه المؤسسات الصحية التي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي والإنساني"، مؤكداً أنّ "إسرائيل تتعمد تعطيل النظام الصحي الفلسطيني بشكل مباشر".
رقم : 1094596
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