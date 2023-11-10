قوات كبيرة للاحتلال تفجر منزلي معتقلين جنوب الخليل

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصدر محلي قوله، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلي عائلة المعتقلين الشنتير وأخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات، وتفجير الطابق الثاني من المبنى الأول المكون من طابقين ومساحته 400 متر مربع، وشقة سكنية في المبنى الثاني المكون من عدة طوابق.



وأضاف أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، ولا تزال تفرض طوقا عسكريا على المنطقة وتمنع الاقتراب منها.



واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، منطقة دوار التحرير والضاحية ومنطقة خلة مناع في دورا، وفرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزلين ومنعت تحرك المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات ضارية.



يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصقر الشنتير في شهر آب/أغسطس الماضي، وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته داهمت منزليهما وأخذت قياساتهما وأجرت عمليات مسح هندسي لهما، تمهيدا لهدمهما.



ونفذ الشابان “الشنتير”، وهما من حركة “حماس”، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “كريات أربع” في الخليل يوم 21 أغسطس/ آب 2023، وأسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة مستوطن آخر بجروح حرجة. وفجر اليوم التالي أعلن جيش الاحتلال اعتقالهما.