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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:31

الهندي: 'إسرائيل' هي التي تماطل بموضوع المحتجزين في غزة

الهندي:
وقال الهندي في مؤتمر صحفي: كل التحية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يتعرضون لمجزرة حقيقية على مدار 35 يوماً أمام كل العالم، و"إسرائيل" تستخدم سلاح التجويع ضد أهلنا في غزة عبر قصف المخابز والمياه والألواح الشمسية.

واضاف: "إسرائيل" تضغط من أجل تهجير أبناء غزة بغطاء من أميركا والغرب في جريمة لم نشهد مثلها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهناك تدمير كبير طال الشوارع التي تصل إلى مشافي غزة بينها الشفاء والنصر للأطفال والأندونيسي وشهداء الأقصى والقدس.

ووجه الهندي التحية "لمقاومة الأمة التي تشارك في هذه المعركة وفق أوضاعها في أماكن مختلفة سواء في اليمن أو العراق أو جنوب لبنان"، مشيرا الى ان جبهة جنوب لبنان تستنفز ثلث جيش الاحتياط الإسرائيلي وتشرد عشرات الآلاف من المستوطنين وهي مفتوحة على كل الاحتمالات.

وقال: نطمئن الجميع بأن هذه الحرب المجنونة انتهت في السابع من أكتوبر من خلال ما أحدثته من صدمة كبير، وصورة 7 أكتوبر هي التي ستبقى عالقة في أذهان العالم وما تلا هذا التاريخ من مجازر يعكس الاضطراب الكبير في الاحتلال.

وتابع: الهندي: الروح المعنوية عند المقاومة ما زالت مرتفعة رغم الاجتياح الإسرائيلي الكبير والمقاومون يتمتعون بمرونة عالية، وفي حال نزلت القوات الإسرائيلية من مدرعاتها قد نشهد حرب شوارع في قطاع غزة.

واكد الهندي أن ما يُعقد من لقاءات حول مستقبل غزة يُستبطنُ من خلاله إلحاق الهزيمة بالمقاومة وهذا وهم، مشددا على انه لا يمكن لأحد أن يتحدث كيف ستدار غزة من دون المقاومة، وقال إن مسألة إدارة قطاع غزة تخص الشعب الفلسطيني وحده ولا تخص الأميركيين أو العرب الذين يتفرجون على هذه المجازر.
رقم : 1094622
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