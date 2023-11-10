مظاهرات ووقفات تعمّ العالم نصرةً لغزة

يأتي ذلك في وقت دعت فيه حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الخميس، “الأمة العربية والإسلاميّة وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وتوسيع وديمومة حشودهم في كل المدن والعواصم والساحات، في كل قارات العالم، تأييداً لحقوق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير، ورفضًا وتنديدًا بالعدوان والدعم الأمريكي له”.



الأردن

وفي السياق، شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة نصرة لغزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس، ورددوا هتافات تؤكد ضرورة وقف العدوان وإلغاء اتفاقية وادي عربة.



كما شهدت محافظات أردنية أخرى تظاهرات حاشدة، شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية الأردنية، لدعم غزة.



وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات نهائيًا مع كيان الإحتلال، على المستويات السياسية والاقتصادية كافة، هاتفين بعبارات حيّت صمود الفلسطينيين في غزة والمقاومة بوجه الإحتلال، مطالبين بإغلاق سفارة كيان الإحتلال في عمان.



وطالب المتظاهرون المجتمع العربي والدولي كافة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانه على غزة الذي يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني.



قطر

العاصمة القطرية الدوحة، شهدت للأسبوع الخامس على التوالي، وقفة بعد صلاة الجمعة بساحة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على المجازر التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي.



وخرج الآلاف أمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، مرددين هتافات تضامن مع فلسطين والأقصى وقطاع غزة.



البحرين

البحرانيون بدورهم جابوا شوارع منطقة السنابس في مسيرة حاشدة داعمة لفلسطين، مطالبين بالإسراع في طرد السفير الاسرائيلي من المنامة. وردّد المتظاهرون شعارات داعمة للشعب الفلسطيني “كلا كلا للتطبيع”، و “اطردوا سفير الاحتلال”. كما حيوا صمود المقاومة في فلسطين ايضاً.



ايران

هذا ونظم آلاف الإيرانيين، اليوم الجمعة، فعالية تضامنية مع القضية الفلسطينية، في ساحة فلسطين بالعاصمة الإيرانية طهران. وأُقيمت فعالية في طهران، بمشاركة قدامى المقاتلين في معركة الدفاع المقدس والمشاركين بمعارك “الدفاع عن الحرم”، الذين أكّدوا نصرتهم لفلسطين المحتلة واستعدادهم للإستشهاد في سبيل تحرير المسجد الأقصى وعلى طريق القدس.



وتكللت هذه المراسم بالأعلام الفلسطينية والإيرانية وأعلام حزب الله، فيما صدحت أصوات المشاركين بالتلبية للقدس وفلسطين ونصرة الحق. إلى ذلك، ندد المشاركون بالجرائم التي يرتكبها كيان الإحتلال الإسرائيلي في غزة، والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق أهالي القطاع.



وفي كلمة له خلال الفعالية، قال نائب القائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي إن” الظلم الذي يمارسه المحور الصهيواميركي الخبيث يزيدنا ايماناً بالوعد الالهي بانتصار الحق على الباطل”، مضيفاً أنه “يجب أن نعيش الجهوزية الكاملة، ويجب أن نظهر ذروة بأسنا عند صدور أمر استخدام كامل طاقتنا أمام العدو”.



البرازيل

وتظاهر عدد كبير من البرازيليين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في مدينة ريو دي جينيرو للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. وسار المتظاهرون حتى وصلوا إلى مبنى القنصلية الامريكية حيث قاموا بإحراق العلمين الامريكي والإسرائيلي.



ودعا المشاركون السلطات الامريكية الى الضغط على حليفتها “اسرائيل” لوقف العدوان على غزة بشكل فوري.



نيوزيلندا

ونظّم عدد من النيوزيلنديين ومؤيدي القضية الفلسطينية تظاهرة امام المبنى الفيدرالي في أوكلاند في نيوزيلندا تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالحرب على غزة. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ويافطات ورددوا شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من شهر.



الولايات المتحدة

إلى ذلك، أغلق محتجون المبنى الفيدرالي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تنديداً بالعدوان المستمر على قطاع غزة الدعم الأمريكي لإسرائيل. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي الوحشي.



وطالب المحتجون من الامريكيين ومؤيدي القضية الفلسطينية، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالعمل على وقف اطلاق النار في غزة، وقالوا إن يديها ملطخة بدماء الفلسطينيين.



في مدينة نيو أورلينز، خرجت مسيرة حاشدة من ناشطين ومؤيدين للقضية الفلسطينية الامريكية. وأكد المشاركون خلال المسيرة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير أرضه وإستعداة حقوقه.



في السياق، طالب أكثر من 100 موظف في الكونغرس الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن بتحرك فوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وإيقاف الحرب.



وأشاروا في رسالة رفعوها إلى بايدن وقرأت في وقفة أمام الكونغرس، أن “حصيلة الضحايا في غزة تحتم التحرك على الفور لمنع وقوع مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين”، مشددين أن “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالوسائل العسكرية”.



ولفت البيان الى “اننا موظفين في الكونغرس لم نعد نشعر بالارتياح للبقاء صامتين.. لقد روعتنا الهجمات الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين، كما روعنا الرد الساحق من جانب الحكومة الإسرائيلية الذي قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة”.



ونبهوا الى أن “ناخبينا يطالبون بوقف إطلاق النار، ونحن الموظفون الذين نجيب على دعواتهم ومعظم رؤسائنا في الكونغرس لا يستمعون إلى الأشخاص الذين يمثلونهم”.



وحث البيان القادة على “التحدث والدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والوقف الفوري للتصعيد الآن”.



لندن

وشارك مئات الطلاب في كلية لندن للإقتصاد، في مسيرة حاشدة منددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وطالب المشاركون الحكومة بوقف الدعم للحكومة الإسرائيلي، وبالعمل على وقف الحرب. كما خرجت تظاهرة حاشد في محطة برايتون دعما لغزة.