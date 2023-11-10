الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:10

موقف مُتقدّم لبلجيكا: لمُعاقبة "إسرائيل"

موقف مُتقدّم لبلجيكا: لمُعاقبة "إسرائيل"
وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي". 

ولفت إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك: "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء، ويعيش اليوم في ظروف مروّعة". 

لفرض عقوبات على "إسرائيل"
وقبل يوميْن، دعت نائب رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب قصفها المستمر على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر.

وقالت لصحيفة بلجيكية محلية: "حان وقت فرض عقوبات على "إسرائيل"، فإلقاء القنابل مثل المطر أمرٌ خارج عن الإنسانية، ومن الواضح أنها لا تهتمّ للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار". وأضافت دي سوتر: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف بينما يموت الأطفال كل يوم في غزة".

كما شدّدت على ضرورة التحقيق في قصف إسرائيل للمستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة، وقالت إن ذلك :"يشكل جريمة حرب وهو أمر غير مقبول إطلاقا".

وذكرت المسؤولة البلجيكية أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" فورًا، والذي يهدف لتحسين التعاون الاقتصادي والسياسي بين الطرفيْن. وتابعت: "يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف، وكذلك السياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب، من دخول الاتحاد الأوروبي".

هذا؛ ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.
رقم : 1094633
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
9 تشرين الثاني 2023
سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى
سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى
9 تشرين الثاني 2023
رئيس الموساد السابق: أنفاق غزة مصائد للموت
رئيس الموساد السابق: أنفاق غزة مصائد للموت
9 تشرين الثاني 2023
استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي
استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي
9 تشرين الثاني 2023
34 يوما لمحرقة غزة .. شهداء بمجازر جديدة
34 يوما لمحرقة غزة .. شهداء بمجازر جديدة
9 تشرين الثاني 2023
ایرواني: لا ينبغي تحريف الحقائق عند التطرق للبرنامج النووي الايراني السلمي
ایرواني: لا ينبغي تحريف الحقائق عند التطرق للبرنامج النووي الايراني السلمي
9 تشرين الثاني 2023
رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا
رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص