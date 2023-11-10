موقف مُتقدّم لبلجيكا: لمُعاقبة "إسرائيل"

وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".



ولفت إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك: "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء، ويعيش اليوم في ظروف مروّعة".



لفرض عقوبات على "إسرائيل"

وقبل يوميْن، دعت نائب رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب قصفها المستمر على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر.



وقالت لصحيفة بلجيكية محلية: "حان وقت فرض عقوبات على "إسرائيل"، فإلقاء القنابل مثل المطر أمرٌ خارج عن الإنسانية، ومن الواضح أنها لا تهتمّ للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار". وأضافت دي سوتر: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف بينما يموت الأطفال كل يوم في غزة".



كما شدّدت على ضرورة التحقيق في قصف إسرائيل للمستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة، وقالت إن ذلك :"يشكل جريمة حرب وهو أمر غير مقبول إطلاقا".



وذكرت المسؤولة البلجيكية أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" فورًا، والذي يهدف لتحسين التعاون الاقتصادي والسياسي بين الطرفيْن. وتابعت: "يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف، وكذلك السياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب، من دخول الاتحاد الأوروبي".



هذا؛ ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.