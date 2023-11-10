انتشال حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف اسرائيلي

وأفادت المصادر المحلية وشهود العيان بأن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.



في سياق متصل دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الكيان الإسرائيلي إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري. وقال إن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.



وأضاف تورك قائلا "كما قلت مرارًا وتكرارًا، كي ينتهي العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين".