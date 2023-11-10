الهند والولايات المتحدة تدعوان لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة

وجاء في البيان المشترك في ختام الاجتماع: "بالإشارة للهجمات الإرهابية المروعة التي تعرضت لها إسرائيل، يجدد الوزراء التأكيد على دعم الهند والولايات المتحدة لإسرائيل في حربها ضد الإرهاب، ويدعون لاحترام القانون الإنساني الدولي، بما يتضمن حماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.



وتعهد الوزراء مواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة بشأن تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأضاف البيان: عبر الجانبان عن دعمهما لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتعهدا بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، ليشمل الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع اتساع الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل نحو حل سياسي دائم".