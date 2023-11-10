أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 10-11-2023

وأعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنّ مُسيّرة قسامية أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الإسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.



وأكدت أنها قصفت أيضاً تجمعاً للجنود الإسرائيليين بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أسقطت من طائرة مسيرة.



كما استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" جنوب مدينة غزة. وقصفت تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.



وردّاً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، استهدفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية. كما استهدفت كيبوتس "نيريم" بعدد من قذاف الهاون.



ودوت صفارات الإنذار في "غوش دان"، و"تل أبيب"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. كما دوت في "غفعات شموئيل"، "بيتح تكفا"، "كريات أونو"، "رمات غان"، "أور يهودا"، "حولون"، و"سدوت دان".



وفجر اليوم الجمعة، استهدفت كتائب القسام، جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" وبرج دبابة بقذيفة "تاندوم" جنوب مدينة غزة. كما استهدفت حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى، وحققت فيه إصابة مباشرة.



وفي شرق حي الزيتون بمدينة غزة، استهدفت القسام، دبابةً إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية، شرقي القطاع، برشقة صاروخية، مؤكدةً تدمير دبابة إسرائيلية تابعة لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة، بقذيفة "الياسين 105".



وفي سياق متصل أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، عن استهدافها موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي خان يونس بقذائف الهاون عيار 120، ردّاً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تحشدات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكرامة بقذائف الهاون والأسلحة المناسبة. كما استهدغت كيبوتس "نيريم" بعدد من قذاف الهاون.



وكانت سرايا القدس، أكدت في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، استهدافها مدينة أسدود المحتلة برشقةٍ صاروخية.



كما استهدفت تجمعاً لآليات الاحتلال المتوغلة غربي مدينة غزة، وتجمعاً لآليات الاحتلال المتوغلة قرب موقع الـ 17 شمالي غربي مدينة غزة بقذائف الهاون.



وبدورها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، ظهر اليوم الجمعة، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي، المواجهة لبلدة ميس الجبل اللبنانية، بالصواريخ الموجهة.



وأكدت المقاومة في بيانها تحقيق إصابات مباشرة في الموقع، وأن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة.



مصدر في جنوب لبنان أكد تعرّض موقع البياض الإسرائيلي لنيران مباشرة من لبنان، كما أشار إلى انبعاث أدخنة من نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة المنارة، بعد سماع صوت انفجار.



وأشار إلى قصف مدفعي معادٍ استهدف مناطق اللّبونة والناقورة ومارون الراس.



فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية "إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على تلة راميم"، لافتة إلى قصف مدفعي قام به "الجيش الإسرائيلي" نحو الأراضي اللبنانية.



وبالتوازي نقلت مصادر عبرية أخرى إطلاق صاروخ موجه تجاه موقع عسكري في مستوطنة المنارة على الحدود مع لبنان.





