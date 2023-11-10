القيادي بحماس اسامة حمدان: قتلى الاحتلال اضعاف ما يعلن

وفي تصريح له مساء اليوم قال حمدان ان هناك جهودا واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيرا الى أن الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار.



واضاف: ندعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ومقاتلو القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية.



وتابع حمدان: نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن، والإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون.



وأكد أن محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، معتبرا أن الشعب الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.



ودعا القيادي في حماس أسامة حمدان المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، والى رفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطينين والى تفعيل أشكال المقاطعة "للكيان النازي الإرهابي"، مشيرا الى أن الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية.



وقال: سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة، وندعو الشعوب المتضامنة مع أهلنا في غزة إلى تصعيد التظاهرات والضغوط.