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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:41
انباء عن استشهاد حفيدة اسماعيل هنية بقصف اسرائيلي
ويشار إلى أن رؤى طالبة في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1094685
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