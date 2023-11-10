دفاع ايران الجوي: نرصد أدنى تحرك بالجو وجميع المُسيرات الاجنبية

جاء ذلك في كلمة لقائد قوات الدفاع الجوي في الجيش، امام قادة ومنتسبي قوة الدفاع الجوي في مدينة بابلسر شمال ايران ، وأضاف: القوة الدفاعية لبلادنا قد غيرت كل معادلات المنطقة وخارجها.



وأشار إلى أننا تلقينا حتى الآن طلبات عديدة لشراء أسلحة دفاعية من دول بعيدة وقريبة، وأضاف: إن توقف قصير في مسار التقدم العلمي والتخلف عن تكنولوجيا العالم سيؤدي إلى اعتماد بلادنا على الآخرين، وبالتأكيد لايوصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم من قوة.



وقال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: إن القوات النخبة والمتخصصة في قوات الدفاع الجوي بما تمتلكه من ذكاء وإتقان تام لاستخدام الأسلحة والمعدات الدفاعية، جاهزة لصد التهديدات في نفس اللحظة.



وضمن تأكيده على أن القوات المسلحة الايرانية تعارض أي نوع من الحرب والاحتلال وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني: تجاوز اليوم مدى الاختراق الاستخباراتي ومظلة الأمن الدفاعي لبلادنا الحدود الجوية لايران، مشيرا الى ان خبراء علوم الدفاع يقومون بمراقبة الاجواء على مسافات بعيدة، وإذا لزم الأمر، فإنهم يتخذون إجراءات فورية ومتبادلة.



وفي النهاية أشار قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش إلى أن سماء البلاد الآمنة تحت مراقبة قوة الدفاع الجوي على مدار الساعة، ويتم رصد أدنى تحركات جوية و الطائرات بدون طيار على الفور.