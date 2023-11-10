الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:26

دفاع ايران الجوي: نرصد أدنى تحرك بالجو وجميع المُسيرات الاجنبية

دفاع ايران الجوي: نرصد أدنى تحرك بالجو وجميع المُسيرات الاجنبية
جاء ذلك في كلمة لقائد قوات الدفاع الجوي في الجيش، امام قادة ومنتسبي قوة الدفاع الجوي في مدينة بابلسر شمال ايران ، وأضاف: القوة الدفاعية لبلادنا قد غيرت كل معادلات المنطقة وخارجها.

وأشار إلى أننا تلقينا حتى الآن طلبات عديدة لشراء أسلحة دفاعية من دول بعيدة وقريبة، وأضاف: إن توقف قصير في مسار التقدم العلمي والتخلف عن تكنولوجيا العالم سيؤدي إلى اعتماد بلادنا على الآخرين، وبالتأكيد لايوصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم من قوة.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: إن القوات النخبة والمتخصصة في قوات الدفاع الجوي بما تمتلكه من ذكاء وإتقان تام لاستخدام الأسلحة والمعدات الدفاعية، جاهزة لصد التهديدات في نفس اللحظة.

وضمن تأكيده على أن القوات المسلحة الايرانية تعارض أي نوع من الحرب والاحتلال وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني: تجاوز اليوم مدى الاختراق الاستخباراتي ومظلة الأمن الدفاعي لبلادنا الحدود الجوية لايران، مشيرا الى ان خبراء علوم الدفاع يقومون بمراقبة الاجواء على مسافات بعيدة، وإذا لزم الأمر، فإنهم يتخذون إجراءات فورية ومتبادلة.

وفي النهاية أشار قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش إلى أن سماء البلاد الآمنة تحت مراقبة قوة الدفاع الجوي على مدار الساعة، ويتم رصد أدنى تحركات جوية و الطائرات بدون طيار على الفور.
رقم : 1094705
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
9 تشرين الثاني 2023
سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى
سرايا القدس: نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى
9 تشرين الثاني 2023
رئيس الموساد السابق: أنفاق غزة مصائد للموت
رئيس الموساد السابق: أنفاق غزة مصائد للموت
9 تشرين الثاني 2023
استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي
استهداف قاعدة عين الاسد مرتين على التوالي
9 تشرين الثاني 2023
34 يوما لمحرقة غزة .. شهداء بمجازر جديدة
34 يوما لمحرقة غزة .. شهداء بمجازر جديدة
9 تشرين الثاني 2023
ایرواني: لا ينبغي تحريف الحقائق عند التطرق للبرنامج النووي الايراني السلمي
ایرواني: لا ينبغي تحريف الحقائق عند التطرق للبرنامج النووي الايراني السلمي
9 تشرين الثاني 2023
رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا
رئيسي: لن نسمح بالمساس باستقلالنا وتقدمنا
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص