روسيا: نشعر بالغضب الشديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية

وشدد نيبينزيا على أن "وقف إطلاق النار الشامل فقط، وليس التوقف قصير الأمد، هو الذي سيسمح بتجنب وقوع ضحايا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



وأكد نيبينزيا، أن عرقلة الولايات المتحدة للمبادرات بشأن غزة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تصاعد الصراع.



وقال نيبينزيا: "عرقلة واشنطن لمبادرات السلام الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في هذه المرحلة، وموقفها الأحادي الجانب على مدى السنوات الماضية بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، كما صاغوا بأنفسهم، وما يسمى بالدبلوماسية الهادئة، كان في الواقع إحجاما عن تنفيذ كل ما اتفقت عليه الدول والشعوب".



وأضاف: "إن عدم إحراز أي تقدم على مسار المفاوضات لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تصاعد الوضع والانفجار".