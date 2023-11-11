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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:25

الصحة العالمية تعلق على الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء في غزة

الصحة العالمية تعلق على الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء في غزة
وقال إن الغارات الإسرائيلية دفعت العديد من العاملين في القطاع الصحي الذين كنا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثا عن الأمان.

وأضاف أن الآلاف من الذين لجأوا إلى المستشفى اضطروا لإخلائه بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن منظمة الصحة العالمية تحققت من أكثر من 250 هجوما منذ 7 أكتوبر على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

وقال إن المنظمة وثقت الأسبوع الماضي 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة، وفي الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 4 مستشفيات عن العمل.

وأعرب عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى حماية فورية.

كما دعا كلا الجانبين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأفادت المصادر بأن الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات عنيفة و"حزاما ناريا" في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق أفاد المصدر ذاته بأن وتيرة الاشتباكات تصاعدت في مدينة غزة وسط محاولات جيش الإحتلال للوصول إلى مستشفى الشفاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1094803
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