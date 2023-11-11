كنعاني: الصهاينة يرتكبون جرائمهم ضد الفلسطينيين بدعم اميركي كامل

وكتب كنعاني في تغريدة على موقع X للتواصل الاجتماعي مساء الجمعة: غزة اختبار للإنسانية لتختبر ضميرها! لن يبقى أي ضمير حي ومستيقظ صامتا بعد رؤية صور المجازر ضد الفلسطينيين في غزة، والحصار الكامل لأكثر من مليوني نسمة، وقصف المستشفيات وقتل المرضى، ومحاصرة مستشفى الأطفال.



واضاف: إن وصمة العار هذه لن تُمحى أبدًا من جبين اميركا، أنه في ظل الدعم الشامل من الحكومة الأمريكية يقوم الكيان الصهيوني بارتكاب المجازر والابادة الجماعية ضد الفلسطينيين براحة البال!.



وطرح كنعاني السؤال التالي وهو "هل ان العالم ينتظر مجلس الأمن الدولي؟" وقال: إن هذا المجلس وفي ظل الفيتو الاميركي والدعم البريطاني والفرنسي للكيان الصهيوني الشرير، ليس لديه الإرادة لوقف آلة القتل الصهيونية وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين!.