رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة

إيران (إسلام تايمز) - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين قُبيل مغادرته طهران إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.