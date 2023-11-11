رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة

وذكر رئيسي في تصريحات تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "زيارته إلى الرياض بدعوة من رئيس منظمة التعاون الإسلامي"، مضيفاً "في الأيام الأولى من طوفان الأقصى طلبنا عقد لقاء، وقد تأخر لأسباب معينة وسيعقد اليوم".
وأوضح رئيسي إن "أمريكا ترسل رسالة مفادها أن الحرب لا يجب أن تتوسع، لكن الأمريكيين قدموا الوقود لآلة الحرب في غزة، أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "إيران ستقدم مقترحات مهمة في اجتماع الدول الإسلامية".
وقال "واليوم، ولأهمية قضية غزة، ستعقد في الرياض قمة استثنائية لرؤساء الدول الإسلامية والعربية. وسيقدم الرئيس مقترحات مهمة في الاجتماع"، مضيفاً "وعلى الرغم من الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب مع مقاومة التحرير الفلسطينية في غزة، إلا أن نتنياهو تعرض لثاني أكبر هزيمة له".