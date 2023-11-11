ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى

إيران (إسلام تايمز) - قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في طهران، خالد القدومي، السبت، أن أصبح مليون و600 ألف مواطن في قطاع غزة بلا مأوى، وألقى النظام الصهيوني على أهل غزة أكثر من 30 ألف طن من القنابل، أي ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما.