ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى

وأضاف خالد القدومي في تصريحات صحفية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
" في طهران: "لقد بدأنا الحرب وسنواصل الحرب من أجل تحرير فلسطين كلها. نحن مستعدون لحرب طويلة ضد بني إسرائيل. لقد كان النصر في عملية طوفان الأقصى قد تحقق، وسيتحقق وسيؤدي إلى ربيع النصر والحرية لفلسطين وغزة".
وقال: بسبب عدوان النظام الصهيوني، استشهد أو أصيب عشرة بالمائة من سكان قطاع غزة كضحايا مباشرين للهجمات الإجرامية للنظام الصهيوني. في كل دقيقة يصاب شخص واحد، وفي كل ساعة يستشهد 15 فلسطينياً، وفي كل ساعة يُذبح 6 أطفال و5 سيدات، ويضطر 70% من سكان غزة إلى ترك منازلهم بسبب قصف النظام وهجماته".
وأضاف القدومي: مليون و600 ألف مواطن في قطاع غزة أصبحوا بلا مأوى، والكيان الصهيوني ألقى أكثر من 30 ألف طن من القنابل، أي ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما، على أهل غزة، و92 مركز إغاثة في غزة غير قادر على العمل ليخدم.
وأكد: الجمهورية الإسلامية كانت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقبل أن تولد حماس كانت الجمهورية الإسلامية تدعم فلسطين، وعلى كل أحرار العالم أن يتوجهوا إلى فلسطين وأمثال الجمهورية الإسلامية والسيد حسن نصر الله للعمل ولوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
وذكّر ممثل حماس بالجدار العازل الذي أنفقت إسرائيل على بنائه أكثر من مليار ونصف المليار دولار والمجهز بأحدث الكاميرات: لقد عبره مقاتلو حماس وفاجأوا الصهاينة في عمق الأراضي المحتلة.
وذكر أنه إذا كانت إسرائيل تحظى بدعم أمريكا، فإننا نحظى أيضًا بدعم الله إلى جانب الأحداث المريرة في غزة والإبادة الجماعية الوحشية للصهاينة، دعونا لا ننسى الحقيقتين الجميلتين اللتين تبشران بتطورات مهمة، مشيراً إلى أن عملية الأقصى، عقيدة دمرت بن غوريون الأمنية العسكرية، ودمرت استراتيجية إسرائيل التي دامت 75 عاماً، وسوف تسرع عملية انهيار هذا النظام.