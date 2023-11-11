الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:57

ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى

ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
وأضاف خالد القدومي في تصريحات صحفية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز" في طهران: "لقد بدأنا الحرب وسنواصل الحرب من أجل تحرير فلسطين كلها. نحن مستعدون لحرب طويلة ضد بني إسرائيل. لقد كان النصر في عملية طوفان الأقصى قد تحقق، وسيتحقق وسيؤدي إلى ربيع النصر والحرية لفلسطين وغزة".

وقال: بسبب عدوان النظام الصهيوني، استشهد أو أصيب عشرة بالمائة من سكان قطاع غزة كضحايا مباشرين للهجمات الإجرامية للنظام الصهيوني. في كل دقيقة يصاب شخص واحد، وفي كل ساعة يستشهد 15 فلسطينياً، وفي كل ساعة يُذبح 6 أطفال و5 سيدات، ويضطر 70% من سكان غزة إلى ترك منازلهم بسبب قصف النظام وهجماته".

وأضاف القدومي: مليون و600 ألف مواطن في قطاع غزة أصبحوا بلا مأوى، والكيان الصهيوني ألقى أكثر من 30 ألف طن من القنابل، أي ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما، على أهل غزة، و92 مركز إغاثة في غزة غير قادر على العمل ليخدم.

وأكد: الجمهورية الإسلامية كانت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ عقود، وقبل أن تولد حماس كانت الجمهورية الإسلامية تدعم فلسطين، وعلى كل أحرار العالم أن يتوجهوا إلى فلسطين وأمثال الجمهورية الإسلامية والسيد حسن نصر الله للعمل ولوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".

وذكّر ممثل حماس بالجدار العازل الذي أنفقت إسرائيل على بنائه أكثر من مليار ونصف المليار دولار والمجهز بأحدث الكاميرات: لقد عبره مقاتلو حماس وفاجأوا الصهاينة في عمق الأراضي المحتلة.

وذكر أنه إذا كانت إسرائيل تحظى بدعم أمريكا، فإننا نحظى أيضًا بدعم الله إلى جانب الأحداث المريرة في غزة والإبادة الجماعية الوحشية للصهاينة، دعونا لا ننسى الحقيقتين الجميلتين اللتين تبشران بتطورات مهمة، مشيراً إلى أن عملية الأقصى، عقيدة دمرت بن غوريون الأمنية العسكرية، ودمرت استراتيجية إسرائيل التي دامت 75 عاماً، وسوف تسرع عملية انهيار هذا النظام.
رقم : 1094839
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
11 تشرين الثاني 2023
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
11 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
11 تشرين الثاني 2023
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
11 تشرين الثاني 2023
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
10 تشرين الثاني 2023
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني