عبداللهيان: الرئيس رئيسي سيقدم مقترحات مهمة بقمة الرياض



واضاف الوزير عبداللهيان : سيقدم الرئيس المحترم ( السيد ابراهيم رئيسي ) مقترحات مهمة في الاجتماع.



وتابع : رغم مشاركة الولايات المتحدة بشكل كامل في الحرب ضد مقاومة التحرير الفلسطينية في غزة، إلا أن نتنياهو تعرض لثاني أكبر هزيمة له.