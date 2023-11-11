أحدث العناوين :
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في أربيل
بشار الأسد: الغرب مظلة دعم إسرائيل للقتل والاحتلال أصل مشاكل المنطقة
يديعوت احرنوت تزعم احراز تقدم بمفاوضات اطلاق الاسرى والتهدئة
مصادر ‘‘إسرائيلية‘‘: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !
الرئيس رئيسي يصل للرياض متوشحا بالكوفية الفلسطينية
استهداف القوات الأميركية في بلدة رميلان شمال شرقي سوريا
روسيا: استهداف ‘‘إسرائيل‘‘ للمدنيين في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
شيخ الأزهر: رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
النائب حسن عزالدين: المقاومة في غزة قوية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 November 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:17
عبداللهيان: الرئيس رئيسي سيقدم مقترحات مهمة بقمة الرياض
واضاف الوزير عبداللهيان : سيقدم الرئيس المحترم ( السيد ابراهيم رئيسي ) مقترحات مهمة في الاجتماع.
وتابع : رغم مشاركة الولايات المتحدة بشكل كامل في الحرب ضد مقاومة التحرير الفلسطينية في غزة، إلا أن نتنياهو تعرض لثاني أكبر هزيمة له.
مصدر :
وكالات
رقم :
1094847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
11 تشرين الثاني 2023
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
11 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
11 تشرين الثاني 2023
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
11 تشرين الثاني 2023
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
10 تشرين الثاني 2023
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
9 تشرين الثاني 2023
أحدث العناوين
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في أربيل
بشار الأسد: الغرب مظلة دعم إسرائيل للقتل والاحتلال أصل مشاكل المنطقة
يديعوت احرنوت تزعم احراز تقدم بمفاوضات اطلاق الاسرى والتهدئة
مصادر ‘‘إسرائيلية‘‘: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !
الرئيس رئيسي يصل للرياض متوشحا بالكوفية الفلسطينية
استهداف القوات الأميركية في بلدة رميلان شمال شرقي سوريا
روسيا: استهداف ‘‘إسرائيل‘‘ للمدنيين في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
شيخ الأزهر: رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
النائب حسن عزالدين: المقاومة في غزة قوية
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
فقط في غزة.. قبور الشهداء تحفر بالأيدي داخل مجمّع الشفاء!
قمة عربية - إسلامية مشتركة في الرياض بشأن غزة
عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة
مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن 100 شهيد
تظاهرة حاشدة متوقعة اليوم بلندن دعماً لفلسطين
إطلالة للسيد نصرالله اليوم بمناسبة يوم شهيد حزب الله
الصحة العالمية: في المتوسط يُقتل طفل كل 10 دقائق في غزة
عبداللهيان: الرئيس رئيسي سيقدم مقترحات مهمة بقمة الرياض
رئيسي : امريكا هي التي تحول دون وقف إطلاق النار بغزة
الأكثر قراءة
بلينكن يهدد من بغداد المقاومة العراقية بعد الضربات الموجعة
وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وملف الأسرى
السوداني: عصابات داعش لم يعد لها وجود في العراق
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
المقاومة في العراق تستهدف قاعدة ‘‘الشدادي‘‘ الأميركية
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني بعد عودته من إيران
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
دول شمال أوروبا تسرع من ترحيل اللاجئين.. ضغوط لم يعد يتحملها الاقتصاد الأوروبي
الصدر ينهي تظاهرة لأنصاره بعد التنديد بزيارة بلينكن
تلطيخ أبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر!
النائب الموسوي تعليقًا على فصل عبد الصمد من قناة "بي بي سي": تدفع ثمن مواقفها المشرفة
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
هل حمل السوداني رسالة أمريكية إلى إيران
ماذا طلب آلاف المتظاهرين الغاضبین في عمان من الملك عبد الله الثاني؟
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
ميقاتي لبلينكن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان
لحظة تدمير مدرعة لجيش الاحتلال من مسافة صفر في قطاع غزة
الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'
بيسكوف يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الروس من غزة
الأخبار الساخنة
افتتاح مشروع مجسّم "خريطة فلسطين" في صنعاء
بالصور: جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة ودنسوه بأحذيتهم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي
وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجزائر تنحي خلافاتها مع المغرب وتتخذ هذا القرار المهم تجاهه
إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني