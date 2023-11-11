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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:29

مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن 100 شهيد

مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن 100 شهيد
وقال البرش : “القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليال. يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع”.

وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع. قائلا: “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء”.

وتابع مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى”.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي في حين أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة بأنه سيتم إقامة مقبرة جماعية بمجمع الشفاء لدفن الشهداء لأنه لا يمكن الخروج لدفنهم بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي.

ومساء الجمعة، قالت وزارتا الصحة والداخلية في قطاع غزة، إن محيط مستشفى الشفاء تعرض للاستهداف مجددا بقصف إسرائيلي.

وفي السياق، وصف متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان منفصل نشرته الوزارة: “القصف في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع بأنه جنوني”.

وأوضح أن “سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة، نتيجة القصف الجنوني”، مشيرا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يركز بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة وشمال غزة”.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية إن الجرحى بالمستشفى في وضع مأساوي إثر استمرار القصف الإسرائيلي على محيط المجمع.

ونشرت منصات فلسطينية لقطات مصورة تظهر تكدس الجثامين في ساحة مستشفى الشفاء بعد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المجمع.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة “فلسطين” المحلية باندلاع “اشتباكات عنيفة” مع المقاومة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يعد الأكبر في القطاع، وكان مأوى لآلاف النازحين من مناطق شمال القطاع،
مصدر : وكالات
رقم : 1094870
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