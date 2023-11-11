الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:32

عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة

عبداللهيان: اجتماع الدول الإسلامية سيحمل رسالة قوية لمثيري الحرب بالمنطقة
وقال عبداللهيان في تصريح قبل مغادرة الرئيس الإيراني إلى السعودية للمشاركة في اجتماع قادة الدول الإسلامية: منذ أكثر من عشرين يوما، قدم السيد رئيسي طلبا لعقد اجتماع لقادة الدول الإسلامية. وبطبيعة الحال، ونظراً لأن السعودية تتولى الرئاسة الدورية، فقد بذلت السلطات السعودية أقصى قدر من التعاون.

وأضاف: اليوم ولأول مرة، ونظرا لأهمية التطورات في غزة، سنعقد اجتماعا لقادة الدول الإسلامية والعربية، أي اجتماعا مشتركا لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الرياض.

وقال وزير الخارجية الإيراني بخصوص مقترحات الرئيس في هذا الاجتماع: سيغتم السيد الرئيس هذه الفرصة، ويقدم مقترحات مهمة لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية، ومواجهة التهجير القسري، والتركيز على أن المقاومة وحركة حماس هي حركة تحرر فلسطينية وسيطرحون مقترحات أخرى مهمة.

وتابع: واغتناما لفرصة هذه الزيارة القصيرة التي تستغرق عدة ساعات، سيتم عقد لقاءات مع بعض قادة الدول المؤثرين حول قضية فلسطين والتعاون الثنائي.

وعن رسالة اجتماع قادة الدول الإسلامية قال أمير عبداللهيان: من المقرر أن يحمل هذا الاجتماع رسالة قوية لمثيري الحرب في المنطقة وأن يؤدي إلى وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين.

وتوجه الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.
مصدر : وكالات
رقم : 1094871
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
إعلام العدو: نصر الله لم يستخدم جميع أوراقه بعد
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
طوفان الأقصى.. استباحة المستشفيات وقصف النازحين في غزة
11 تشرين الثاني 2023
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
11 تشرين الثاني 2023
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
11 تشرين الثاني 2023
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
11 تشرين الثاني 2023
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
11 تشرين الثاني 2023
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
10 تشرين الثاني 2023
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني
10 تشرين الثاني 2023
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
فلسطين في قلوب السوريين.. الجرح واحد، والنصر مشترك
10 تشرين الثاني 2023
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
الحضور الإيراني القوي في معرض شنغهاي الدولي... القابليات والفرص
10 تشرين الثاني 2023
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
مشيخات الخليج الفارسي والمواقف الخجولة تجاه قطاع غزة
10 تشرين الثاني 2023
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
بالفيديو: حريق بعد استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمال العراق
9 تشرين الثاني 2023
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
كتائب سيد الشهداء: إيقاف العمليات ضد الاحتلال الأمريكي مرهون بإيقاف الحرب على غزة
9 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخسارة الكبرى لـ"إسرائيل" أمام الرأي العام العالميّ
قمتان في الرياض.. هل ينتصر العرب والمسلمون لغزة؟
تبدل السياسة الأردنية تجاه "إسرائيل"
تفاصيل حزمة الـ 14 مليار دولار لإنقاذ الكيان الصهيوني