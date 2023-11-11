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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:50

فقط في غزة.. قبور الشهداء تحفر بالأيدي داخل مجمّع الشفاء!

فقط في غزة.. قبور الشهداء تحفر بالأيدي داخل مجمّع الشفاء!
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 198 شهيداً من الكادر الصحي، وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية، وإخراج 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية من الخدمة منذ بدء العدوان على القطاع.

وقالت الوزارة إنّ "عداد الموت بدأ يعمل، ولا يوجد في مجمع الشفاء الطبي لا ماء ولا غذاء، والجميع مْسَتهَدف، والوقود نفد، وتوقفت الأجهزة بالكامل، ونحن محاصرون، ولا نستطيع الخروج من أماكننا".

وذكرت أنّ " واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله. وقد يكون هذا النداء الأخير، والاحتلال يرتكب هولوكوستاً جديداً".

وأفادت الوزارة، في ساعات الفجر الأولى، بتوقف كل العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

كذلك، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش إنّ "قصفاً إسرائيلياً مباشراً على مستشفى الشفاء لم يتوقف منذ 3 أيام"، ورأى أنّ "الاحتلال يريد أن يحقق نصراً وهمياً بأخذ صورة له من مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وكشف البرش عن تعذّر دفن جثث الشهداء الملقاة في ساحة المستشفى الذين يقدر عددهم بـ100 شهيد.

وقال: "جرى استقدام آلية لحفر قبور لهم داخل المستشفى، لكنّ الاحتلال استهدفها. لذلك، سيتم اليوم حفر قبور جماعية لهم عبر الأيدي والآلات الصغيرة التي يمكن استخدامها لهذا الشأن".

وأظهرت مقاطع مصوّر تكدس جثث الشهداء في ساحة مستشفى الشفاء الذي يستمر الاحتلال باستهدافه. 

وأفاد مصدر صحفي في غزة بأنّ "سيارات الإسعاف لا تستطيع الخروج من مستشفى الشفاء، وطائرات الاحتلال المسيرة تطلق النار على كل من يتحرك بالمنطقة، وتستهدف المنازل المحيطة بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة". 

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي أنّ "أي شخص يتحرك في محيط مستشفى الشفاء يتم استهدافه من طائرات الاحتلال".

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" بشكل عاجل إلى وقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق والطواقم الطبية والمرضى.

وذكرت أنّ "مستشفى الشفاء تعرض لهجمات كثيفة، والمرضى لا يزالون في داخله، وبعضهم غير قادر على الحركة"، مشيرةً إلى انقطاع اتصالها بموظفيها داخل المجمّع.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "اليونيسف" أنّ "حياة مليون طفل مهددة مع انهيار الخدمات الصحية في غزة".

وحذّرت نقابة الصحافيين الفلسطنيين من مجزرة قد تقع بحق الصحافيين الموجودين في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، معلنةً أنّها فقدت الاتصال بعشرات الصحافيين ممن يغطون العدوان الإسرائيلي على محيط المجمع الطبي.
مصدر : وكالات
رقم : 1094878
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