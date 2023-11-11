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السبت 11 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:09

النائب حسن عزالدين: المقاومة في غزة قوية

النائب حسن عزالدين: المقاومة في غزة قوية
كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله لفقيد الجهاد والمقاومة علي أحمد أراج في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وشدد النائب عز الدين على ضرورة أن يدرك الجميع وخاصة بعض دول النظام العربي المطبّع، أن هزيمة المقاومة في غزة لا سمح الله، ستضع الأمن القومي والوطني في هذه الدول أمام تهديد حقيقي فعلي، وسينكشف هذا الأمن والاستقرار لهذه الدول أمام هذا العدو، ليتوسع إلى كل المنطقة العربية، وهذا يضعف العرب والأمة ويجعلهم أذلاء.
واعتبر النائب عز الدين أن الهدنة الإنسانية في غزة لمدة أربع ساعات يوماً هي كذر الرماد في العيون، أي أنها تقدم غطاءً للعدو لإكمال مجازره وإعطائه فرصة جديدة للانقضاض على ما تبقى من بنى تحتية وقتل للنساء والأطفال في غزة.

وختم النائب عز الدين بالقول إن عملية اغتيال المواطنة سميرة أيوب وحفيداتها الثلاث من قبل العدو الإسرائيلي، هي جريمة موصوفة بكل ما للكلمة من معنى، لا سيما وأنها تجاوزت الخطوط الحمر التي رسمتها المقاومة في معادلة المواجهة مع هذا العدو، ولذلك فإن هذا الحساب مع هذا العدو ما زال مفتوحاً، والمقاومة ستمارس حقها وواجبها الوطني والأخلاقي، وتقوم بالرد المناسب والحازم لمنعه من موجة جنون جديدة، ويلتزم ويعود إلى المعادلة التي حكمته في الصراع مع لبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 1094889
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