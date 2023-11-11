شيخ الأزهر: رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني

وجّه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب نداءً عاجلاً إلى القادة والزعماء المجتمعين في القمة العربية في الرياض بسرعة التدخل لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



ودعا الطيب إلى إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.



وأضاف شيخ الأزهر، خلال تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي: "نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين".



وشدد في رسالته إلى القادة والزعماء العرب على أن ردَّ العدوان عن الشعب في فلسطين واجب ديني وشرعي، كما أنه مسؤولية الجميع.



يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخارجية السعودية صدور قرار بعقد "قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة" في الرياض، اليوم السبت، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.



ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ36، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 11078، بينهم 4506 أطفال.



ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، يتعمّد الاحتلال قصف المستشفيات ومحيطها، إذ قصف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء، كما أنّ الدبابات الإسرائيلية حاصرت، أمس الجمعة، مستشفيات عدّة، هي النصر للأطفال، والرنتيسي للسرطان والأطفال والعيون، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.



وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن ارتكب مجزرة مروعة بقصفه مستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص وجرح آخرين.