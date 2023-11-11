استهداف القوات الأميركية في بلدة رميلان شمال شرقي سوريا

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "التنف" في سوريا، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.



وسبق ذلك، أن أكدت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي "عين الأسد" بـ3 عمليات وبأسلحة مختلفة أصابت أهدافها، وقاعدة "حرير" الأميركية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.



واعترفت وزارة الدفاع الأميركية، أن 56 عسكرياً أميركياً أصيبوا من جراء نحو 46 هجوماً استهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ 17 تشرين الأول الماضي.



وتتواصل عمليات المقاومة العراقية ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق التحاماً مع معركة "طوفان الأقصى". وأكّد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، أنه لن يكون هناك وقف لعمليات المقاومة، إلّا عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.