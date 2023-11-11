بشار الأسد: الغرب مظلة دعم إسرائيل للقتل والاحتلال أصل مشاكل المنطقة

وقال الأسد أن "الولايات المتحدة والغرب تقدم لإسرائيل أدوات الدعم التي تساعد في عمليات القتل"، مضيفاً "أنها توفر الغطاء والمظلة السياسية لعمليات القتل اليومية للنساء والأطفال وكبار السن، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".



ولفت الرئيس السوري إلى " إن اغتصاب حق الفلسطينيين في (السيادة على) أرضهم وبلدهم من قبل النظام الصهيوني واحتلال الأراضي السورية واللبنانية هو السبب الرئيسي والدائم لجميع المشاكل في المنطقة".



بدوره أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن تطابق وجهات نظر بغداد ودمشق بشأن حرب الإبادة التي يشنها النظام الصهيوني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية،

وأكد ضرورة وقفها وضمان الشرعية. حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف.



وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكدا فخامته موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ودان الرئيسان بشدة العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، وشددا على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها.